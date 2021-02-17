Соведущая Галкина рассказала о конфликте внутри шоу и уходе с Первого канала

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, которая вела на Первом канале программу «Сегодня вечером» вместе с юмористом Максимом Галкиным, рассказала в интервью Надежде Стрелец о конфликте внутри шоу и об уходе с канала. Выпуск опубликован на YouTube.

Ведущая подчеркнула, что ей «категорически не подходили» способы, с помощью которых редакторы программы добивались высоких рейтингов. По признанию актрисы, она пыталась пойти на компромисс с собой, но через полтора года поняла, что такой формат ей не подходит.

Меньшова заявила, что она не нравилась редакции передачи, поэтому при монтаже ее часто вырезали. Возможно, именно из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени, возникли слухи об их конфликте, предположила ведущая.

Комментируя слухи о конфликте с Галкиным, Меньшова назвала их неправдой. «У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный», — сказала телеведущая.

Однако, по ее словам, атмосфера в шоу-бизнесе сильно отличается от атмосферы в театре или кино. В «Сегодня вечером» приглашали больше гостей из мира шоу-бизнеса, найти с которыми общий язык было проще Галкину.

«Я человек, заточенный на смыслы. Мне прям без смыслов тяжело. В этих своих качествах мы с ним [Галкиным] очень непохожи, поэтому нам быть вдвоем ведущими было сложновато. Потому что он целил все время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался», — объяснила Меньшова.

О том, что Меньшова и Галкин станут ведущими субботней программы «Сегодня вечером», стало известно летом 2017 года. Ранее программу вел Андрей Малахов, которые ушел с Первого канала на ВГТРК.

Незадолго до этого Первый канал закрыл программу «Наедине со всеми», ведущей которой была Меньшова. Отмечалось, что съемки передачи прекратились по ее желанию и просьбе.

Галкин вернулся на Первый канал в 2015 году после пяти лет работы на «России 1». С 2016 года он ведет передачу о талантливых детях «Лучше всех».