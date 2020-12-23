Галкин отреагировал на слухи о выдвижении Пугачевой в Госдуму

Телеведущий, юморист Максим Галкин отреагировал на слухи о том, что его супругу певицу Аллу Пугачеву могут выдвинуть кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году. В Instagram Галкин опроверг эту информацию.

Ведущий отметил, что с самого утра журналисты задают ему вопросы о возможном выдвижении Пугачевой в Госдуму. «Газета "Ведомости" сегодня написала, что якобы в "Единой России" составляются некие списки селебрити, с которыми будут вестись переговоры об участии в выборах в Государственную Думу. В том числе называется фамилия Аллы», — объяснил Галкин.

Юморист подчеркнул, что таких предложений не поступало ни ему, ни Пугачевой. Даже если они поступят, Пугачева не будет принимать участие в выборах и не собирается избираться в Госдуму, заверил Галкин. «Поэтому нас сразу можно из всех планов выключать. Ну, нас — меня никто и не звал. Меня тоже на всяких случай», — заключил он.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к одной из парламентских партий, сообщила, что Пугачева может быть выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году. Как стало известно газете, помимо Пугачевой, кандидатами могут стать футболист Игорь Акинфеев, шоумен Павел Воля, певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.