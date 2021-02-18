Россиянка провела отпуск в арабской стране и перечислила главные разочарования

Туристка из России почти месяц отдыхала в Дубае и рассказала о своих главных разочарованиях от проведенного в арабской стране отпуска. Ее история опубликована в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница напомнила, что если для поездки в Дубай при себе достаточно иметь отрицательные тесты на коронавирус, то при посещении Абу-Даби необходимо также пройти десятидневный карантин. Кроме того, девушка посоветовала всем туристам перед въездом в страну скачать приложение COVID19-DXB Smart App.

Главным разочарованием для россиянки стал ресторан популярного отеля Qasr Al Sarab Desert Resort. Она отметила, что вечером было холодно, а газовых обогревателей и пледов хватило не на всех посетителей. «При таких ценах обслуживание никакое. Не тратьте время и деньги!» — предостерегла девушка, добавив, что за скромный ужин с вином заплатила 15 тысяч рублей.

Посещение знаменитой мечети в Абу-Даби также оставило смешанные чувства у туристки. Автор рассказала, что на территории комплекса действует слишком много запретов и ограничений. Например, фотографироваться на фоне мечети разрешено только в маске, а волосы у женщин ни в коем случае не должны вылезать из абайи.

«Вместо того чтобы наслаждаться красотой, постоянно думаешь, как бы не сделать что-то не так», — заключила путешественница.

Тем не менее россиянка порекомендовала к посещению такие места, как геологический парк-музей древних окаменелостей Jebel Buhais, затем Dubai Safari Park, где можно понаблюдать за дикими животными из окна автобуса, а также водопад в городе Корфаккан.

Ранее в феврале сообщалось о новых ограничениях, которые ввели власти Дубая из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Принятыми мерами стало закрытие пабов и баров и ужесточение правил работы ресторанов, кинотеатров, отелей и торговых центров.