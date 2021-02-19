В iPhone добавят эмодзи с бородатыми женщинами

В новой версии iOS для iPhone и iPad 14.5 компания Apple добавит эмодзи с изображением бородатых женщин. Об этом сообщает Emojipedia.

Так, в линейку людей с бородой, где в данный момент можно выбрать лишь эмодзи с мужчиной, включат эмодзи с женщиной. Кроме того, добавится несколько новых смайликов с эмоциями, эмодзи с черными наушниками поменяет цвет на белый, а жидкость в шприце, которая в настоящее время обозначена красным цветом, будут заменена на прозрачную. Всего будет добавлено 217 новых эмодзи.

Consistent gender options are available for the bearded person in iOS 14.5, with choices for woman or man added in the latest beta https://t.co/tdSiIYSB8g pic.twitter.com/VZK6oJ1iE7 — Emojipedia (@Emojipedia) February 16, 2021

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить смартфон без экранного выреза. При этом источники не уточняют, что инженеры Apple собираются сделать с биометрическим сенсором Face ID, который располагается в вырезе. Компания может совсем отказаться от него в пользу дактилоскопического сенсора, встроенного в дисплей iPhone.