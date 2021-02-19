Байден заявил о «возвращении Америки» и готовности защищать Европу

Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о «возвращении Америки» и готовности страны защищать Европу. Его слова передает РИА Новости.

«Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — сказал Байден. По его словам, страна привержена тому, чтобы обеспечивать безопасность союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава организации. Согласно ей, нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на весь блок.

Ранее Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». По словам американского лидера, российские власти хотят подорвать трансатлантическое единство.