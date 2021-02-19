Россиянин украл сумку у женщины и оставил ей тайное послание

Россиянин украл женскую сумку и оставил ее владелице тайное послание. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

По данным полиции, инцидент произошел 19 февраля на территории Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный выжидал, пока молодая пара выйдет из-за стола в кафе, чтобы расплатиться за заказ. После этого, когда посетители заведения отошли, он схватил женский аксессуар и скрылся с места преступления.

Преступник забрал содержимое сумки и бросил ее на ближайшей станции метро. Он оставил в сумке паспорт девушки и записку. «Прости за сумочку. Ты нереально красивая», — гласило послание.

Вором оказался 22-летний безработный уроженец Карелии. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

Ранее в феврале в России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. Речь идет о 27-летней преподавательнице, имя которой не указывается. Инцидент произошел в учебном заведении в городе Рузаевка, Республика Мордовия. По версии следствия, подозреваемая собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности.