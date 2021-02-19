Россияне начали копить на светлое будущее

Россияне чаще всего копят на крупные покупки, например, электронику, а некоторые начали откладывать деньги на «светлое будущее» и создание финансовой подушки безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Сбера, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Чаще всего граждане копят деньги на приобретение гаджетов: телефонов, планшетов, игровых приставок или ноутбуков, в среднем на это откладывают 30 тысяч рублей. Примерно по 100 тысяч рублей откладывают на покупку машины, по 300 тысяч — на недвижимость, а на покупки в магазинах — по 10 тысяч.

Треть участников опроса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: 60 процентов респондентов хотят отложить на эту цель до 100 тысяч рублей, 33 процента — 100–500 тысяч рублей. На поездки копят 15 процентов россиян, среди них есть и те, кто откладывает деньги, например, на зимовку в Таиланде или кругосветное путешествие.

Ранее в феврале сообщалось, что результаты опроса «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» продемонстрировали рост доли соотечественников, делающих накопления. На вопрос о наличии сбережений утвердительно ответили 40 процентов респондентов (против 36 процентов в феврале 2020 года). В основном россияне откладывают деньги с зарплаты (63 процента), еще у 15 процентов источником накоплений является подработка, а у 13 — продажа имущества или материальная помощь. Больше всего денег откладывают жители Хабаровского (67 процентов) и Приморского (60 процентов) краев и Подмосковья (55 процентов).