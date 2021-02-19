Расшифровано любовное письмо с затонувшего 70 лет назад корабля

Ученые восстановили фрагменты любовного письма, которое было найдено на затонувшем во времена Второй мировой войны у берегов Ирландии судне Gairsoppa. Об этом сообщает издание Irish Times.

В 1941 году корабль направлялся из индийского города Калькутта в английский город Ливерпуль. Он вез партию серебра в помощь британской армии. 16 февраля немецкая подводная лодка уничтожила судно. Из 86 членов экипажа удалось спастись только одному человеку.

В конце 2000-х годов американская компания Odyssey Marine Exploration нашла корабль. Он находился на глубине пяти километров. Водолазы извлекли из-под обломков судна более 100 тонн серебра. Кроме того, на борту корабля были найдены более 700 писем.

Некоторые из них удалось расшифровать. Одно из них оказалось любовным письмом, которое написал военный, чье имя неизвестно. Оно было адресовано женщине по имени Айрис (Iris). «Береги себя, моя дорогая... Не только ради себя, но и для меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим и что я крепко обнимаю тебя. Будем надеяться, что эта чертова война скоро закончится», — писал мужчина.

В другом письме отец подбадривал сына: «Твой почерк в последнем письме стал гораздо лучше. Продолжай стараться и улучшать правописание».

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах мексиканского поселка Махауаль, штат Кинтана-Роо, началось изучение затонувшего сотни лет назад корабля. Местный рыбак случайно нашел место кораблекрушения и рассказал о своей находке археологам.