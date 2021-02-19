Певица показала целлюлит в откровенном белье на фото и восхитила фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала несовершенства своего тела в белье на фото и вдохновила поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

На кадрах 32-летняя исполнительница запечатлена в красном комплекте нижнего белья и очках в тон. Ее образ дополнили бриллиантовое колье и кольцо на левой руке. Звезда попозировала на камеру, демонстрируя жировые складки и целлюлит. «Разблокирована новая поза. Я держусь за собственный зад», — подписала она пост, набравший 832 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид певицы и выразили свое восхищение в комментариях. «Великолепная», «Ты моя королева», «Ты супер богиня», «Ты выглядишь шикарно», «Я бы хотела выглядеть также. как ты», — писали они.

В ноябре 2020 года Lizzo станцевала тверк в бикини на яхте и вызвала споры в сети. В своем Instagram-аккаунте знаменитость разместила сторис, в которых она с друзьями исполняет откровенный танец в купальном костюме. Исполнительница была одета в бикини, а ее образ дополнили серьги-кольца и длинное колье из бисера. Пользователи сети раскритиковали внешний вид певицы в комментариях.