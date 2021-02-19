В машину главы парламента российского региона бросили фейерверк

Неизвестный мужчина бросил зажженный фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска Натальи Филюриной, когда она была в салоне автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Фейерверк или что-то такое попало в машину или возле. Филюрина не пострадала», — отметил собеседник агентства.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что снаряд взорвался возле автомобиля Филюриной. Это произошло утром возле мэрии. Другие подробности случившегося не раскрываются.

На месте работают полицейские и сотрудники ФСБ. Они опрашивают возможных очевидцев и просматривают записи с камер наблюдения. Выясняется личность подозреваемого.