Задержаны напавшие с серной кислотой на начальницу российского завода

Полицейские нашли и задержали двух россиян, подозреваемых в нападении с серной кислотой на начальницу российского завода на парковке возле гипермаркета в подмосковном Пушкино, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Задержанные — ранее судимые мужчины в возрасте 32 и 34 лет родом из Башкирии. Один проживает в подмосковном Королеве, второй находился в Челябинской области, сотрудники полиции доставили его в Подмосковье на самолете. Суд поместил обоих подозреваемых в СИЗО.

По данным МВД, в день нападения один из них следил за жертвой в магазине, другой ждал у ее машины. Когда женщина подошла к автомобилю, мужчина подбежал к ней, облил кислотой и скрылся. Потом оба злоумышленника уехали на арендованной иномарке.

Собеседница агентства не уточнила, по какой причине было совершено преступление. Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений.

Нападение на 58-летнюю замдиректора Ивантеевского хлебокомбината произошло вечером 3 августа. Россиянка получила сильные химические ожоги подбородка, груди и шеи, ее госпитализировали в отделение реанимации. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как человек подходит к женщине на стоянке и резко начинает убегать, а та — срывать с себя одежду.