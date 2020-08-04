Появилось видео нападения с серной кислотой на начальницу российского завода

Момент нападения неизвестного мужчины на начальницу завода на парковке возле гипермаркета в Подмосковье сняли камеры наблюдения. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как человек подходит к стоящей возле автомобиля женщине, выливает на нее жидкость и убегает. Россиянка срывает с себя кофту, а затем в одном бюстгальтере бежит в торговый центр за помощью.

Нападение в подмосковном Пушкине произошло вечером 3 августа. Пострадавшая — 58-летняя замдиректора хлебокомбината в Ивантеевке. По информации «Московского комсомольца», она госпитализирована и находится в реанимации с сильными ожогами подбородка, груди и шеи. Полиция ищет нападавшего и выясняет возможные мотивы.