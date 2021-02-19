В Госдуме назвали «словоблудием» высказывание Байдена о России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление президента США Джо Байдена о стремлении России ослабить НАТО и «Европейский проект». Об этом сообщает РИА Новости.

Бальбек отметил, что подобные высказывания Байдена являются «просто словоблудием», которое рассчитано на подхалимов или завзятых должников таких, как Украина. Парламентарий подчеркнул, что Россия не собирается разоружаться в угоду НАТО или европейским странам. Он добавил, что страны альянса понимают, что в случае агрессии получат ответ от Москвы по всем направлениям.

Российский политик также заявил, что для Байдена страна должна быть либо холуем, либо вовсе не существовать, поэтому, по мнению президента США, России «нет места на этой земле».

Ранее Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО. По словам американского лидера, российские власти хотят подорвать трансатлантическое единство. Политик также обвинил Москву в причастности к кибератакам на США и страны Европы. Он призвал реагировать на эти действия, поскольку это критически важно для «защиты общей безопасности».