Песков объяснил отсутствие у Путина звания генерала

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему президент Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 февраля.

«Конечно, это звание он наверняка заслужил многократно. Но это не является сейчас для него приоритетом», — сказал Песков, объясняя отсутствие у президента генеральского звания.

Песков напомнил, что будучи президентом, Путин сосредотачивается на других вопросах. «Он не является кадровым офицером», — добавил пресс-секретарь.

В январе 2019 года российский лидер признался, что служил в артиллерии. Из открытых источников известно, что Путин уволился из КГБ в 1991 году в звании подполковника.