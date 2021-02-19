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Песков объяснил отсутствие у Путина звания генерала

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему президент Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 19 февраля.

«Конечно, это звание он наверняка заслужил многократно. Но это не является сейчас для него приоритетом», — сказал Песков, объясняя отсутствие у президента генеральского звания.

Песков напомнил, что будучи президентом, Путин сосредотачивается на других вопросах. «Он не является кадровым офицером», — добавил пресс-секретарь.

В январе 2019 года российский лидер признался, что служил в артиллерии. Из открытых источников известно, что Путин уволился из КГБ в 1991 году в звании подполковника.

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