Заявление Стива Джобса о приеме на работу продадут на аукционе

Бланк заявления о приеме на работу, подписанный основателем компании Apple Стивом Джобсом, продадут на аукционе в Лондоне за 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.

В заявлении не указана должность, на которую претендовал Джобс, однако отмечены умения пользоваться компьютером, калькулятором и электроникой, а также навыки дизайна. Документ датирован 1973-м годом, за год до того, как бизнесмен встретил соучредителя Apple Стива Возняка, присоединившись к стартапу Atari.

Отмечается, что 15 тысяч фунтов — это начальная цена, и скорее всего лот будет торговаться гораздо дороже. В прошлый раз он был продан в 2018 году за 134 тысячи фунтов (13,7 миллиона рублей).

В 1973 году Джобсу было 18 лет. Он бросил свою учебу в престижном Рид-колледже по специальность «Английская литература». Как пишет Daily Mail, в то время, когда Джобс подавал заявление о примере на работу, он жил у своих друзей, сдавал бутылки из-под газировки и брал бесплатную еду в местном храме кришнаитов.

Стив Джобс умер в октябре 2011 года. Причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание.