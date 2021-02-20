В Шереметьево нашли прилетевшую из Китая мертвую собаку

В московском аэропорту Шереметьево обнаружили мертвое животное. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на официальном сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

Инцидент в столичной авиагавани произошел 8 февраля во время проведения пограничного ветеринарного контроля, однако известно о нем стало только сейчас.

Отмечается, что сотрудники службы приостановили оформление двух прилетевших из Китая собак — породы американский бульдог и чау-чау, — так как один из псов не подавал признаков жизни: роговицы его глаз были мутными, а зрачок не реагировал на свет. Впоследствии специалисты констатировали смерть питомца.

В результате труп бульдога был направлен на экспертизу в медицинскую лабораторию для вирусологического исследования и исключения особо опасных заболеваний. На чау-чау были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы для проведения карантинирования по месту регистрации.

19 января сообщалось, что хозяйка пса, который скончался во время перелета в багажном отсеке, обвинила сотрудников авиакомпании в смерти питомца и подала иск в суд. Девушка рассказала, что прежде всегда путешествовала со своей собакой породы американский бульдог в пассажирском салоне и имела на это разрешение.