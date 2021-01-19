Запертый в багажном отсеке самолета пес задохнулся и умер по вине авиакомпании

Хозяйка пса, который скончался во время перелета в багажном отсеке, обвинила сотрудников авиакомпании в смерти питомца и подала иск в суд. Об этом Мария Фернанда Эчеверри (Maria Fernanda Echeverry) сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам туристки, инцидент произошел на борту самолета EasyFly, следовавшего из Пуэрто-де-Асис в Сантьяго-де-Кали в Колумбии. Девушка рассказала, что прежде всегда путешествовала со своей собакой породы американский бульдог в пассажирском салоне и имела на это разрешение.

Тем не менее в этот раз перед посадкой на рейс представители колумбийского перевозчика потребовали, чтобы животное было размещено в багажном отделении. «Я настаивала на том, чтобы они разрешили ему путешествовать со мной, но они заявили, что в таком случае просто не посадят меня в самолет», — уточнила Эчеверри, добавив, что ей пришлось согласиться на эти условия.

После посадки в аэропорту прибытия туристка немедленно отправилась в зал выдачи багажа, чтобы забрать собаку, однако обнаружила, что питомец умер, будучи запертым в переноске. Девушка заявила, что в случившемся виноваты именно сотрудники EasyFly, поскольку они не закрепили его клетку должным образом, и псу было нечем дышать.

Кроме того, эксперт, с которым проконсультировалась Эчеверри, подтвердил, что собаки этой породы не должны перевозиться в грузовом отсеке, так как температура воздуха во время перелета становится слишком низкой. «Это приводит к переохлаждению, а затем к кислородному голоданию», — уточнил он.

Теперь хозяйка намерена судиться с авиакомпанией, чтобы добиться справедливости.

В сентябре 2020 года сотрудники аэропорта в Чикаго заморили пса голодом, оставив его без еды и воды на трое суток, в результате чего собака погибла в мучениях. Несколько овчарок, прибывших из Иордании в аэропорт О'Хара, не могли пройти таможенный контроль на границе из-за отсутствия необходимых прививок.