Студентка рассказала о жизни после похудения на 123 килограмма

Страдавшая от ожирения студентка из американского штата Юта рассказала о жизни после похудения на 123 килограмма. Об этом пишет издание Daily Mail.

К 24 годам Эрика Олсон (Erika Olson) весила 190 килограммов. Каждый день она выпивала больше пяти литров газировки, а на обед и ужин съедала целые пиццы пепперони и большие порции фастфуда.

Задуматься о похудении ее заставило предупреждение врачей, заметивших у нее преддиабетное состояние. Диагноз напугал девушку: осложнения, связанные с сахарным диабетом, были причиной смерти ее бабушки и дедушки. «Я подумала: мне всего 24, я слишком молода для таких проблем», — вспоминает она.

В августе 2018 года ей сделали желудочное шунтирование — хирургическую операцию, при которой уменьшают объем желудка, чтобы во время еды скорее появлялось чувство насыщения. Перед этим Олсон на две недели перевели на жидкую диету.

Спустя два с половиной года ее вес сократился до 66,7 килограмма. Чтобы не полнеть, она тщательно контролирует свой рацион, следя за тем, чтобы потреблять не более 1800 килокалорий в день. «Изредка я себя все же балую, — признается девушка. — Но всегда лишь чуть-чуть. Ненавижу чувство, которое бывает, когда съедаешь слишком много сахара».

В будущем Олсон надеется пройти еще одну операцию, во время которой ей удалят излишки кожи. Она до сих пор не сделала ее, поскольку хотела, чтобы сначала ее вес стабилизировался на определенном уровне.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сиэтл, штат Вашингтон, весившая 190 килограммов, похудела вдвое и преобразилась до неузнаваемости. Желающим избавиться от лишнего веса она посоветовала рассматривать все способы похудения и не бояться обращаться к людям за помощью.