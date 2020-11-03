Женщина перенесла операцию по снижению веса и осталась без зубов

Британка по имени Элис перенесла желудочное шунтирование, которое ей делали для снижения веса, и осталась без зубов. Об этом пишет Daily Mail.

39-летняя женщина пошла на операцию после того, как сильно прибавила в весе. Результат поначалу ее порадовал — за 11 месяцев она сбросила 80 килограммов. Однако затем врачи отметили ухудшение здоровья Элис.

Ее зубы стали медленно крошиться и выпадать, пока наконец в сентябре медики не удалили британке последние 11 зубов. По словам самой пациентки, это может быть вызвано кислотным рефлюксом, побочным эффектом от шунтирования. Из-за него у женщины стремительно развился кариес.

Кроме того, ее состояние усугубилось обнаружившимся синдромом Элерса-Данлоса, при котором суставы становятся очень гибкими, а кожа гиперэластичной и тонкой. По словам британки, даже выход из ванной мог привести к вывиху бедра. В итоге ей пришлось принимать морфин, чтобы облегчить боль.

Женщина уточнила, что зубные протезы, которые ей предоставляют, велики, так как предназначены для пациентов пожилого возраста. Купить импланты самостоятельно не может.