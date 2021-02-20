Актрисе петербургского театра повесили гранату на дверь

Злоумышленники повесили на дверь квартиры актрисы петербургского Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной гранату. Артистка вызвала полицию, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» в субботу, 20 февраля.

Инцидент произошел в доме на Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов установили, что граната, примотанная скотчем к входной двери в квартиру Вяткиной, оказалась страйкбольной. При попытке снять учебный боеприпас он сдетонировал и облил полицейских краской.

Отмечается, что полиция установила и задержала подозреваемых в совершении преступления: одному из них 24 года, второму — 21 год. Их оставили под подпиской о невыезде, подробности произошедшего выясняются.

Ранее в феврале в одном из баров Санкт-Петербурга произошла драка с участием актера Владимира Епифанцева.