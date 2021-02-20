Россиянам решили отремонтировать дом и оставили его без крыши

В Перми жителям многоквартирного дома решили сделать ремонт и оставили здание без крыши — ее нет уже около трех месяцев. Люди жалуются на холод и бегущую с потолка воду. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Россияне из дома №6 по улице Чернышевского рассказали, что с ноября 2020 года к ним приходят какие-то рабочие, что-то делают и уходят. «Мы с ребятами-то разговаривали с этими, мол, когда сделаете нам дом-то? Так вот: "то этого материала не привезут, то этого не привезут"», — поделилась одна из жительниц дома Ирина.

По плану капитального ремонта работы по обновлению крыши должны были завершиться в конце января 2021-го, однако этого не произошло. «Краны видать перекрыли, там что-то нарушили. Потом у меня была протечка 28 января. Капало на натяжной потолок у дочери в комнате. Пошли сильные трещины по дому, грохот стоял», — пожаловались жильцы. В некоторых квартирах температура опустилась до 14 градусов по Цельсию.

В Фонде капитального ремонта журналистам сообщили, что задержка произошла из-за погодных условий — температура не позволяла делать ремонт. Также были некоторые недостатки в проекте, которые уже устранили. Россиянам пообещали, что процесс возобновлен, все работы завершат к концу марта.

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