Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой

Россиянин показал на видео лайфхак, с помощью которого ему удалось сэкономить на новой паре обуви, и спровоцировал критику среди подписчиц. Соответствующие ролик и комментарии появились в TikTok.

Пользователь под никнеймом testirovshik разместил ролик, на котором показал процесс создания конструкции для согревания ног из фольги и монтажной пены. Чтобы не тратить деньги на новые ботинки для холодного времени года, он обмотал свои стопы фольгой и залил ее плотным слоем пены. Известно, что мужчина работает на стройке.

«Когда на стройке замерзли ноги, а работать надо, чтобы получить деньги. Деньги нужны для того, чтобы отдать своей женщине, чтобы она их потратила. Потому что когда нет денег, женщина тратит твои нервы, а нервные клетки восстанавливаются медленно, поэтому их нужно беречь, чтобы не остаться без нее», — объяснил мужчина.

Публикация стала вирусной, набрала 5,5 миллиона просмотров и почти 390 тысяч лайков. Слова блогера возмутили подписчиц, и они принялись критиковать его в комментариях. «Живите без женщины, не понимаю, в чем проблема-то. Мужики, без женщины можно жить, открою секрет. Как и нам без мужчины», «Опять женщина виновата», «Ну так расстанься с женщиной, она и получше найдет, а ты ныть будешь, что придется для нее зарабатывать», «Зачем вы вообще женитесь?» — негодовали пользователи.

Другие юзеры сочли лайфхак бесполезным: «Пена стоит 700 рублей, а ботинки можно купить за 300 рублей на рынке», «А не пробовал сапоги купить?», «Техника безопасности вышла из чата».

Ранее в феврале мужчина придумал способ починить молнию на обуви в домашних условиях и поделился им в TikTok. На размещенных кадрах блогер зажимает бегунок молнии плоскогубцами и осторожно стучит по нему молотком. В конце ролика он застегивает сломанную застежку.