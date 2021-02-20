Кремль ответил на вопрос о будущем Навального в политике

Все граждане имеют равные права, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли у Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) политическое будущее. Его цитирует РИА Новости в субботу, 20 февраля.

Песков отметил, что политические права оппозиционера определяются действующим российским законодательством.

Он добавил, что существуют законы, регламентирующие участие граждан в избирательном процессе.

Ранее в субботу апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом ему сократили наказание на 50 дней, то есть срок его заключения в колонии составит 2,5 года. По данным СМИ, его этапируют в колонию Центральной России.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Он вернулся из Германии, где проходил лечение после того, как 20 августа впал в кому. Первые два дня его лечили врачи омской больницы, после он был перевезен в немецкую клинику. Иностранные специалисты заявили об обнаружении в его организме вещества из группы «Новичок».