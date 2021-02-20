Популярного русскоязычного блогера поймали на плагиате

Популярный американский YouTube-блогер Джимми Дональдсон (Jimmy Donaldson), выпускающий ролики на канале MrBeast, поймал русскоязычного коллегу Влада «А4» Бумагу на плагиате. Об этом он написал в Twitter.

«Самый большой канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо на мое», — написал Дональдсон. В качестве доказательств он приложил четыре скриншота: на них видно, что превью роликов американца и русскоговорящего блогера очень похожи.

В комментарии пришли люди, которые обратили внимание на то, что Бумага скопировал не только стилистику канала MrBeast, но и неоднократно вдохновлялся обложками других популярных авторов YouTube: например, британца под ником Morgz.

Влад Бумага — один из самых популярных белорусских блогеров. На его канал подписаны 28,3 миллиона пользователей, а его ролики регулярно набирают десятки миллионов просмотров и занимают лидирующие места в трендах YouTube.