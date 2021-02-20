Американский боксер Флойд Мэйуэзер подарил новорожденному внуку дорогие часы Rolex и подвергся критике пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Мэйуэзер сделал подарок Кентреллу-младшему, которому исполнилось пять недель. Стоимость Rolex Oyster Perpetual Datejus составляет 37 тысяч евро, однако отмечается, что из-за инкрустации бриллиантами они могли обойтись спортсмену еще дороже.

В комментариях в Twitter пользователи посчитали, что подарок слишком дорогой для маленького ребенка. «Это говорит об отсутствии вкуса, а не богатстве», «Зачем этому ребенку дорогущие часы? Он еще даже считать не умеет», «Вот он и научил внука кичиться богатством с рождения», — писали они.

В декабре 2020-го сообщалось, что Мэйуэзер вернется на ринг. В выставочном бое он встретится с YouTube-блогером Логаном Полом. Поединок был намечен на февраль 2021-го, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



