Внешний вид прохожего на улице в Сочи во время снегопада рассмешил россиян

Жительница Сочи обратила внимание на необычный внешний вид прохожего на одной из городских улиц и сняла его на видео. Ролик, опубликованный в Instagram-аккаунте @sochi.24, рассмешил российских пользователей соцсети.

На размещенных кадрах запечатлен мужчина, который идет по тротуару во время февральского снегопада и держит в руках зонт. При этом он одет в шорты, футболку и шлепанцы. «Воистину город контрастов!» — заметила автор записи.

Пост позабавил подписчиков сообщества, они оценили его в комментариях. «Когда пару лет копил на отдых в Сочи и не готов сдаваться», «Русский оптимизм. Приколисты», «Он, видно, с прошлого лета еще идет», «Он уже до Горячего Ключа дошел», «Когда у тебя и крыша потекла», «Расслабьтесь, это сибиряк», — писали они.

В Сочи уже на протяжении нескольких дней идут мощные снегопады — по оценкам метеорологов, за последнюю неделю уровень осадков в 2,5 раза превысил месячную норму. Плотный слой снега сформировался не только в гористой местности, но и засыпал поселки, а также добрался до побережья. При этом температура воздуха в городе сохраняется плюсовая, в связи с чем на улицах города образовалась слякоть и многочисленные лужи, а также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.