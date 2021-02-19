Мужчина ринулся в бушующее Черное море и испугал россиян

Мужчина разделся на пляже и ринулся в волны Черного моря. Произошедшее попало на видео, опубликованный в Instagram-аккаунте @sochi.24 ролик испугал российских пользователей сети.

На кадрах запечатлено, как неизвестный в красных плавках напоминает о том, что в Сочи прошел мощный снегопад, и бросается в бушующую воду. «Снег — не повод сидеть дома! Говорят, больше его никто не видел», — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях и выразили свою обеспокоенность поступком героя видео. «Опасно все же», «Из такого шторма можно и не выйти, тем более там камни крупные. Кто не знает, если крутанет разок под волной, побьет тело и голову булыжниками подводными», «Наверное, все... Дальше же не снимали, побежали спасать», «Его найдут по трусам», «Он хоть жив? В такой шторм плавать», — писали они.

Некоторые юзеры уточнили, что температура воды на курорте в настоящее время составляет около плюс восьми градусов.