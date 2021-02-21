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В ФСБ раскрыли способ выявления террористов в аэропортах

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Фото: РИА Новости

Чтобы выявить террориста среди обычных граждан, у Федеральной службы безопасности (ФСБ) есть особые методики. Например, подозрительного человека сначала пытаются раскрепостить, чтобы вывести на чистую воду. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» на условиях анонимности рассказал сотрудник ведомства.

Так, ФСБ держит под контролем прибывающие из мусульманских стран рейсы. По остальным направлениям служба заранее получает списки пассажиров. Кроме того, о потенциальной опасности того или иного пассажира в ФСБ могут заявить сотрудники паспортного контроля.

По словам источника газеты, опрашивают в среднем 10-15 пассажиров с каждого рейса, прибывающего из стран Ближнего Востока. При этом внешне выявить террориста крайне сложно. «Абсолютно все экстремисты прилетают в обычной одежде. Они уже знают, что длинная борода или черный балахон сразу вызовут подозрения», — пояснил сотрудник ФСБ.

Он отметил, что основным способом раскрыть преступника служит беседа с ним. Так, сначала подозрительным пассажирам задают стандартные вопросы о цели визита, месте работы и семейном положении, проверяют телефон и багаж. Также в речи сотрудники ФСБ используют знакомые исламистам-радикалам слова и выражения. Реакция на такие фразы бывает разной: кто-то начинает дерзить, кто-то теряется, отметил работник ведомства.

Как добавил собеседник издания, выявить террориста среди мужчин проще, чем среди женщин. «Как быть, если перед тобой сидит юное создание лет 16-18 с Северного Кавказа, которую зацепили через соцсети, и рассказывает, что не нашла себя в жизни? Работаем с девушками деликатно», — подчеркнул эксперт, добавив, что женщин постарше часто приходится отпускать, однако в таком случае их берут на контроль сотрудники ФСБ из родной республики.

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