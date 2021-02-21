Рестлерша похвасталась накачанным прессом в бикини

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл похвасталась накачанным прессом, снявшись в бикини. Фото доступно в Instagram спортсменки.
28-летняя американка снялась в желтом бикини, представ перед подписчиками сидя на стуле. Каргилл продемонстрировала накачанные мышцы пресса, чем вызвала бурную реакцию фанатов. Менее чем за четыре часа публикация набрала более 28 тысяч лайков.
5 февраля Каргилл также показала подписчикам фото в бикини. В комментариях пользователи отметили атлетизм спортсменки.
4 февраля американская профессиональная рестлерша Деонна Пураццо снялась в купальнике на фоне пляжа. Она представляет промоушен Impact Wrestling.
Каргилл известна по выступлениям в All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.