Рестлерша похвасталась накачанным прессом в бикини

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл похвасталась накачанным прессом, снявшись в бикини. Фото доступно в Instagram спортсменки.

28-летняя американка снялась в желтом бикини, представ перед подписчиками сидя на стуле. Каргилл продемонстрировала накачанные мышцы пресса, чем вызвала бурную реакцию фанатов. Менее чем за четыре часа публикация набрала более 28 тысяч лайков.

Фото опубликовано @ms_cargill

5 февраля Каргилл также показала подписчикам фото в бикини. В комментариях пользователи отметили атлетизм спортсменки.

4 февраля американская профессиональная рестлерша Деонна Пураццо снялась в купальнике на фоне пляжа. Она представляет промоушен Impact Wrestling.

Каргилл известна по выступлениям в All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.