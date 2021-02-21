Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде в России

В России премьера нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) состоится 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу компании Universal Pictures International Russia.

Режиссером кинокартины выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Главную роль в новом фильме киносаги исполнил Дэниел Крэйг. В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

В январе сообщалось, что премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Мировая премьера запланирована на 8 октября.