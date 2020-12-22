Снимающая фильмы о Бонде голливудская киностудия выставлена на продажу

Компания MGM Holdings выставит на продажу известную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Корпорация планирует заключить сделку через инвестиционные банки, чтобы начать официальный процесс продажи. Рыночная стоимость кинофабрики оценивается экспертами в 5,5 миллиарда долларов.

MGM Holdings неоднократно пыталась продать Metro-Goldwyn-Mayer в последние несколько лет, однако холдинг никак не мог согласовать цену с потенциальными покупателями. К примеру, в 2018 году владельцы студии вели переговоры с компанией Apple. Сейчас они ожидают особый интерес со стороны иностранных инвесторов.

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году. Ей принадлежат права на такие культовые кинофраншизы, как «Терминатор», «Рокки», «Джеймс Бонд», «Хоббит» и на многие другие классические киноленты.