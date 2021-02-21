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Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство внутренних дел России предложило хранить отпечатки россиян до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Речь идет об отпечатках пальцев россиян, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации».

Ведомство объясняет необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет, поскольку по достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.

В ноябре 2020 года сообщалось о намерении МВД создать в течение трех лет централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Она позволит идентифицировать их по изображению лица и отпечаткам пальцев. Отмечается, что данная технология позволит также определять личность человека или неопознанного тела и по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой идентификации.

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