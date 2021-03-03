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В России отказались от идеи хранить отпечатки пальцев граждан до их смерти

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Министерство внутренних дел России отказалось от идеи хранить отпечатки граждан до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, соответствующий законопроект прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки. В ведомстве пока никак не прокомментировали эту информацию.

В конце февраля такой законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Поправки предлагалось внести в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Речь идет об отпечатках пальцев россиян, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации».

Ведомство объясняло необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев тенденцией к росту числа россиян старше 80 лет, поскольку по достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти.

Предыстория: Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до их смерти
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