Боец MMA нарочно проиграл после угрозы убийством

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Леонардо Барбоса признался, что нарочно уступил в поединке с Ахмедом Хотаком на турнире TGFC 11 в Афганистане. Об этом сообщает MMA Fighting.

Турнир прошел 11 февраля. Барбоса проиграл Хотаку нокаутом. Решающий удар соперник нанес коленом по корпусу.

Позже бразилец признался, что сдал поединок после угрозы убийством. По словам спортсмена, в раздевалке перед схваткой его встретил вооруженный мужчина. Барбоса не понимал, чего от него хочет незнакомец, так как не знал его языка. Однако, мужчина продемонстрировал ему оружие. Позже Барбоса увидел его в VIP-ложе.

Афганские фанаты MMA отрицательно отнеслись к словам бразильского бойца. Он столкнулся с обвинениями во лжи в социальных сетях.

На счету Барбосы 17 побед при семи поражениях.