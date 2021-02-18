Бывший чемпион UFC Сен-Пьер нацелился на карьеру в Голливуде

Канадский боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер признался, что нацелен на карьеру в Голливуде. Об этом сообщает Variety.

39-летний канадец отметил, что всерьез занялся обучением. Сен-Пьер посещает актерские курсы, работает над речью с педагогами. «Работы предстоит много. И я взялся за нее с тем же рвением, с которым я тренировался в MMA», — заявил Сен-Пьер.

Сен-Пьер при этом продолжает держать себя в форме и регулярно посещает зал MMA. Однако канадец неоднократно подчеркивал, что не готов к возвращению к активным выступлениям.

Сен-Пьер играет Батрока Прыгуна в сериале от Disney+ «Капитан Америка и Зимний солдат». Впервые он появился во франшизе в кинокартине 2014 года «Капитан Америка: Другая война». Помимо этого, Сен-Пьер участвовал в ребуте «Кикбоксера», где сыграл вместе с Жан-Клодом Ван Даммом.

Сен-Пьер — бывший чемпион UFC. Он покинул спорт в феврале 2019-го.