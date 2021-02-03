Бывший чемпион UFC Сен-Пьер показал тренировку в снежную бурю

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер показал тренировку в снежную бурю. Спортсмен опубликовал ролики в Instagram.

39-летний канадец, известный по выступления в UFC, устроил пробежку в суровых погодных условиях, а также подбрасывал в воздух медицинский мяч.

Фото опубликовано @georgesstpierre

«Тренировка в снежную бурю напоминает о важных вещах. Чтобы стать лучше, надо покинуть зону комфорта», — отметил канадец в описании к видео.

Сен-Пьер — бывший чемпион UFC. Он объявил об уходе из спорта в феврале 2019-го. Однако, по словам тренера Фираса Захаби, канадец продолжает практиковать единоборства и держать себя в форме.

На счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.