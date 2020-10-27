Фанаты отказали Нурмагомедову в статусе лучшего бойца в истории

Tapology обновил рейтинг лучших бойцов смешанного стиля (MMA) в истории спорта. Список, составленный по итогам пользовательского голосования, представлен на ресурсе.

Фанаты отказали россиянину Хабибу Нурмагомедова в статусе лучшего бойца в истории, поставив на первую строчку канадца Жоржа Сен-Пьера. Также его опередили американец Джон Джонс, Андерсон Силва, Демитриус Джонсон и Федор Емельяненко.

Нурмагомедов расположился на шестой строчке, несмотря на успешное выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 октября. Тогда россиянин досрочно завершил схватку с Джастином Гейджи и в третий раз удержал пояс чемпиона организации в легком весе. Сразу после боя Нурмагомедов заявил, что поединок стал последним в его карьере и потребовал предоставить ему первое место в рейтинге UFC без учета весовых категорий.

Сен-Пьер, признанный посетителями Tapology, величайшим бойцом также известен по выступлениям в UFC. Канадец становился чемпионом в полусредней и средней весовых категориях.

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