UFC пощадил нарушившего правила «бойцовского острова» немца

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал увольнять немца Оттмана Азайтара, который нарушил протоколы безопасности перед турниром в Абу-Даби. Об этом сообщает ESPN.

В руководстве UFC решили пощадить Оттмана и дать спортсмену второй шанс. Об этом редакции ESPN сообщил глава промоушена Дэйна Уайт. Таким образом, организация в корне изменило свое решение, принятое почти месяц назад.

22 января Уайт сообщил, что немецкого бойца марокканского происхождения больше не будет в UFC. Азайтар нарушил правила безопасности: он пытался помочь посторонним лицам проникнуть в «пузырь», созданный в целях предупреждения вспышки коронавируса на «бойцовском острове» Яс.

В активе Азайтара 13 побед и ни одного поражения. В UFC он провел два поединка. До подписания контракта с промоушеном он выступал в Brave и GMC.