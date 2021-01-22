UFC избавился от непобежденного бойца за нарушение карантина

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) избавилось от Оттмана Азайтара за нарушение протоколов безопасности на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Об этом сообщает MMA Junkie.

Информацию подтвердил глава UFC Дэйна Уайт. Он заявил, что за нарушение карантина Азайтар больше не является бойцом промоушена. Отмечается, что спортсмен пытался помочь посторонним лицам проникнуть в «пузырь».

«Он и его команда зачем-то отдали свои браслеты людям снаружи. Зачем? Я не понимаю», — заявил Уайт, комментируя инцидент с непобежденным бойцом.

На счету немецкого бойца марокканского происхождения два успешных поединка под эгидой UFC. До подписания контракта с промоушеном он выступал в Brave и GMC.

На счету Азайтара 13 побед в 13 поединках.