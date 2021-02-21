В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для еще одной категории россиян

Лидер фракции «Справедливой Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил ввести досрочную пенсию для еще одной категории россиян. Речь идет о работниках рудной промышленности, сообщает Ura.ru со ссылкой на обращение депутата.

«Государство должно изменить существующий порядок и предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию», — говорится в тексте документа, который в настоящее время направлен в правительство РФ.

В первую очередь, инициатива касается досрочного выхода на пенсию газосварщиков. Отмечается, что работники рудных предприятий неоднократно жаловались на эту недоработку: они указывали на то, что сотрудники угольной промышленности получают ежемесячные пенсионные надбавки, а сотрудники рудной — нет.

Согласно закону, право на пенсию раньше положенного возраста имеют 30 категорий граждан. Это зависит от рода их деятельности, условий труда, а также количества детей. В список попадают, например, геологи, мастера на лесозаготовках, трактористы в сельском хозяйстве, водители пассажирских автобусов.