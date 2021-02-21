Росгвардеец попытался затолкать деньги официантке в рот

Сотрудник Росгвардии в Бурятии попытался затолкать деньги официантке в рот. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На ролике видно, как мужчина разговаривает с девушкой, активно жестикулируя при этом. Затем он отходит в сторону, и в этот момент другой мужчина, схватив девушку за голову, пытается засунуть ей что-то в рот. Его отталкивает охранник.

По данным Байкал Daily, на видео попали офицер Росгвардии и его друг, ужинавшие в одном из ресторанов Улан-Удэ. Когда мужчины собрались покинуть заведение, официантка попросила их оплатить контейнер для еды, что возмутило силовика. Тогда он решил затолкать девушке деньги в рот.

Позже на место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Когда именно было снято видео, не уточняется.