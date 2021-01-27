Росгвардеец заработал на китайских туристах 1,5 миллиона долларов и сел на 6 лет

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего росгвардейца Дениса Молчанова за мошенничество в отношении китайских туристов на 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Второго фигуранта дела, гражданина Белоруссии Руслана Поливанова, осудили к пяти годам заключения.

По версии следствия, они обещали гражданам КНР билеты на матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в 2018 году в России. Молчанов и Поливанов убедили иностранцев, что у них хорошие связи в Российском футбольном союзе и МВД России, поэтому они смогут достать необходимое количество билетов на ЧМ-2018. К тому же Молчанов выдавал себя в ходе переговоров за действующего высокопоставленного сотрудника Росгвардии, хотя на тот момент уже не служил в ведомстве.

На суде обвиняемые отрицали свою причастность к мошенничеству. Они утверждали, что являлись лишь посредниками между китайской стороной и президентом некоего столичного спортивного клуба, который якобы обещал продать им билеты по выделенной клубу квоте, но обманул.