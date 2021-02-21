Раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден хотел бы укрепить сотрудничество с Германией, однако сближению двух стран мешают разные позиции по строительству газопровода «Северный поток-2», пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, обозреватели издания Süddeutsche Zeitung подчеркивают, что американский лидер оказался перед дилеммой: «обмениваясь любезностями» и идя на уступки в отношении газопровода, он рискует потерять консенсус между демократами и республиканцами в Конгрессе. В противном случае от может упустить шанс на нормализацию отношений и раскрыть новые противоречия между США и Германией.

Отмечается, что Байден уже получил письмо от двух сенаторов-республиканцев с требованием продолжить политику его предшественника на президентском посту Дональда Трампа и занять жесткую позицию по завершению «Северного потока-2».

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Тем не менее авторы материала указывают, что Германия осталась принципиальна в этом вопросе и не согласится развивать контакты с новой администрацией в случае новых санкций и срыва контракта. Они посоветовали Берлину воспользоваться новой возможностью для диалога, но сделать Вашингтону другое «интересное предложение», которое успокоит обе американские политические партии.

Летом прошлого года Берлин активно выступал на стороне «Северного потока-2». Германский Минфин направил американским коллегам предложение, согласно которому ФРГ готова выделить миллиард евро для строительства двух терминалов по приему американского СПГ, если Вашингтон снимет санкции с газопровода. Уже в 2021 году стало известно, что европейская и американская стороны обсуждают «стратегический пакет» по российскому газопроводу, который мог бы удовлетворить Вашингтон.

Например, в числе предложений — возможность автоматически отключать подачу газа по «Северному потоку-2», если Россию уличат в нарушении прав человека или международного права. Источник, знакомый с ходом дискуссии, отметил, что предсказать исход переговоров сложно. Однако вероятным результатом может стать принятие берлинского предложения.

В настоящее время строительство объекта не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы на территории королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года.