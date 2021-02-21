Российскую вакцину от коронавируса сравнили с автоматом Калашникова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» по эффективности и надежности сравнима с автоматом Калашникова. Такое мнение высказал ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер в интервью Kronen Zeitung.

«"Спутник V" — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный», — прокомментировал он. Еще Тальхаммер упомянул об обнадеживающих данных, опубликованных в журнале Lancet. «При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», — добавил он.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России помимо «Спутник V» зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. 18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Кроме того, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

Cогласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства.