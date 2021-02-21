Рыболовецкий траулер подал сигнал бедствия в Баренцевом море

Рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море и подал сигнал бедствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в морском координационном спасательном центре Росморречфлота.

По данным источника, у судна отказал основной двигатель в 81 километре от полуострова Рыбачий. На его борту находятся десять членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, траулер принадлежит компании Nord West float. Спасатели уже направили к месту аварии морской буксир. Другие подробности происшествия пока не известны.

Ранее экстренные службы раскрыли подробности крушения судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Отмечается, что экипаж успел включить аварийный буй перед тем, как судно накренилось и ушло под воду. В результате происшествия погибли 17 моряков.