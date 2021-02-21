Перечислены признаки «тихого тромбоза»

Признаками «тихого тромбоза» считаются затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением, иногда приводящие к обмороку. При появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к медикам для предотвращения шока и сердечной недостаточности. «Тихий тромбоз», как правило, диагностируют на опасной стадии заболевания. Об этом сообщает издание Focus.

В материале отмечается, что тромбоз особенно часто встречается в венах ног, однако сгусток крови может образовываться в других венах и артериях. Проявлениями обычного тромбоза глубоких вен ног остаются мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение «теплой ноги».

Тромбоз часто возникает из-за сидячего образа жизни, длительного постельного режима, курения, может быть следствием ношения тесной одежды или повреждения вирусом стенок сосудов, а также возникать из-за нарушения свертываемости крови. Это заболевание очень опасно, так как тромб может расшататься, достичь жизненно важных органов и привести к тромбоэмболии легочной артерии, сердечному приступу или инсульту.

При этом, по данным врачей, профилактика тромбоза проста и благотворно сказывается на состоянии всего организма. Так, следует много двигаться: быстро ходить, ездить на велосипеде, заниматься плаванием или танцами.

Ранее кардиолог рассказала, что симптомами «тихого инфаркта» могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например, одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца.