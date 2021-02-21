В Германии отыскали охранников лагерей с советскими военнопленными

Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) в Людвигсбурге (Германия) отыскал и начал проверять причастность солдат вермахта к убийству советских военнопленных, сообщает Welt am Sonntag.

По информации издания, в круг подозреваемых вошли семь человек: солдаты охраняли лагеря, где совершались массовые убийства красноармейцев. Примерно из 5,7 миллиона советских военнослужащих, попавших в плен, около 3,3 миллиона умерли в нацистских лагерях.

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Руководитель ЦРПНС Томас Виль рассказал, что в картотеке центра есть данные о сотнях лагерей и информация о служивших там охранниках. «Мы смогли установить личности примерно 2 тысяч человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день», — добавил он. Имена семи установленных подозреваемых не раскрываются, всего в Германии сейчас расследуют 10 подобных дел.

За последние годы в Германии стало проще доказывать вину предполагаемого нацистского преступника. Прецедент создало разбирательство в отношении Джона (Ивана) Демьянюка, которого признали виновным именно в пособничестве убийству 28 тысяч человек в 2011 году. После этого стало возможно возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей, даже если из-за отсутствия свидетелей нельзя установить их непосредственное участие в преступлении.

В феврале 2020-го власти страны выдвинули обвинения против 95-летней жительницы города Пиннеберг, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Ее подозревают в соучастии в убийстве 10 тысяч человек.