В России решили допросить свидетелей нацистских преступлений в Сталинграде

В ряде российских городов бывших узников нацистских лагерей стали вызывать на допрос к следователю по делу о преступлениях фашистов во время оккупации Сталинградской области. Об этом сообщает «Новая газета».

28 ноября такая повестка пришла 94-летнему жителю Волгограда. Во время Сталинградской битвы мужчина находился в квартале «Второй километр» и осенью 1942 года попал в плен к оккупантам. 15-летнего волгоградца отправили в трудовой лагерь в восточной Германии.

В письме, которое получили его родственники, говорилось, что СКР возбудил уголовное дело по факту убийства фашистами и их пособниками не менее 1700 советских мирных граждан в Сталинграде в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

В рамках расследования этого дела 1 декабря 2020 года пенсионеру надлежит явиться на допрос в качестве свидетеля.

Как пояснил изданию внук мужчины, родственники не стали говорить пенсионеру о повестке, побоявшись, что это отразится на его здоровье, и сами позвонили следователю.

«[Сотрудник СКР] сказал, что понимает наше возмущение, что очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут. Пообещал не применять санкций за отказ явиться», — рассказал россиянин.

Следователь пояснил, что такие письма рассылаются по всей стране.