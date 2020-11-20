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Кремль поддержал слова Бастрыкина о наказании за осквернение памяти о войне

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Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле поддерживают позицию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о необходимости жестокого наказания за осквернение памяти погибших в годы войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 20 ноября.

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«Вы знаете, что наше дипломатическое ведомство самым активным образом реагирует на любые проявления, которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне», — сказал Песков.

Ранее в пятницу Бастрыкин заявил, что Следственный комитет «найдет каждого», кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне. «Найдем каждого. И каждый получит по закону», — заверил он в ходе международного форума «Уроки Нюрнберга».

Кроме того, Бастрыкин призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В свою очередь, генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил внести соответствующие изменения в принятый 25 лет назад Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

К участникам форума также обратился российский лидер Владимир Путин. Он назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации нацистских преступников и их пособников.

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