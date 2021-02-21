Американская гольфистка ответила на шутку о ее заметном нижнем белье

Американская гольфистка Мишель Уи в Twitter ответила на шутку бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани о ее заметном нижнем белье.

Джулиани заявил, что многие приходят на турниры с участием 31-летней спортсменки, чтобы увидеть ее нижнее белье. Он посчитал, что гольфистка слишком сильно наклоняется, так что видны ее трусы, поэтому около нее собираются журналисты.

В ответ Уи отметила, что ее стойка должна была улучшить статистику в игре, а не стать причиной сексуальной объективации. «Я вздрагиваю, думая, что он нахваливал мою игру, а на самом деле обсуждал мои трусики за моей спиной. Он должен был запомнить не это», — добавила она. Спортсменка обратила внимание на то, что сыграла лучше всех мужчин-участников и привела свою команду к победе.

Последний турнир Уи провела летом 2019 года. Она является лауреатом премии Laureus World Sports Awards в номинации Прорыв года.

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